В Москве задержали семь человек за хищение свыше 250 млн рублей у граждан
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
«13 приезжих из государства ближнего зарубежья и регионов России подозреваются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере», — прокомментировала представитель ведомства.
Уточняется, что было возбуждено 15 уголовных дел по факту мошенничества.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых. В отношении шести из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — в виде запрета определённых действий», — заключила Волк.
Также отмечается, что ещё шесть фигурантов дела объявлены в федеральный розыск.
Ранее стало известно, что в Пермском крае перед судом предстанут двое лжегазовиков, которые обманули 25 пенсионеров.
Также сообщалось, что в Нижегородской области перед судом предстанет банда автоподставщиков из 60 человек, которые обвиняются в мошенничестве на 12,7 млн рублей.