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В Москве задержали семь человек за хищение свыше 250 млн рублей у граждан

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Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали семь человек, подозреваемых в хищении более 250 млн рублей у граждан под видом обмена валюты в столице.
В Москве задержали семь человек за хищение свыше 250 млн рублей у граждан
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. 

«13 приезжих из государства ближнего зарубежья и регионов России подозреваются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере», — прокомментировала представитель ведомства. 

Уточняется, что было возбуждено 15 уголовных дел по факту мошенничества. 

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых. В отношении шести из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — в виде запрета определённых действий», — заключила Волк. 

Также отмечается, что ещё шесть фигурантов дела объявлены в федеральный розыск. 

Ранее стало известно, что в Пермском крае перед судом предстанут двое лжегазовиков, которые обманули 25 пенсионеров. 

Также сообщалось, что в Нижегородской области перед судом предстанет банда автоподставщиков из 60 человек, которые обвиняются в мошенничестве на 12,7 млн рублей.

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