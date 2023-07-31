Заммэра Ефимов рассказал, что в Москве разработали первый высокоскоростной лифт

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице разработали первый высокоскоростной лифт.

Об этом сообщает НСН.

Московский лифтостроительный завод «МЭЛ» разработал модель лифта со скоростью 4 м/с.

Серийное производство планируют запустить в 2024 году.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что для производства таких лифтов будет построен цех в районе Гольяново.

Ранее сообщалось, что компания «Оксикор» из особой экономической зоны «Технополис Москва» разработала первый российский мембранный оксигенатор — аппарат искусственного насыщения крови кислородом, старт производства которого намечен на начало осени 2023 года.