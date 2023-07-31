Заммэра Ефимов рассказал, что в Москве разработали первый высокоскоростной лифт
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Об этом сообщает НСН.
Московский лифтостроительный завод «МЭЛ» разработал модель лифта со скоростью 4 м/с.
Серийное производство планируют запустить в 2024 году.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что для производства таких лифтов будет построен цех в районе Гольяново.
Ранее сообщалось, что компания «Оксикор» из особой экономической зоны «Технополис Москва» разработала первый российский мембранный оксигенатор — аппарат искусственного насыщения крови кислородом, старт производства которого намечен на начало осени 2023 года.