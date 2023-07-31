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Собянин заявил, что в проекте «Школа здоровья» участвуют 42 столичные поликлиники

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».
Собянин заявил, что в проекте «Школа здоровья» участвуют 42 столичные поликлиники
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на страницу мэра во «ВКонтакте».

В рамках проекта «Школа здоровья», по словам Собянина, москвичи старшего поколения учатся заботиться о своём здоровье. Для них, в частности, проводятся лекции, панельные дискуссии и мастер-классы.

Ранее RT сообщал, что в Лужниках открылся первый российско-китайский форум «Здоровье. Образ. Жизнь», в рамках которого проводится III фестиваль «Кубок Конфуция».

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