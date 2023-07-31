Узнать больше

В Петербурге отправили более 10 тысяч открыток в рамках проекта «Морская почта»

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге жители отправили около 10 тыс. открыток в разные уголки страны благодаря проекту «Морская почта».

Акция стартовала в четверг, 27 июля, и завершилась 30 июля, в День Военно-морского флота России, сообщает «Петербургский дневник».

В этот период на Якорной площади в Кронштадте работало общественное пространство в виде парусного корабля, его посетители бесплатно отправили около 10 тыс. открыток в регионы.

«Проект даёт возможность порадовать близких настоящими, материальными, осязаемыми открытками с добрыми пожеланиями. Уверен, «Морская почта» станет доброй традицией», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что «Почта России» выпустила серию эксклюзивных почтовых конвертов по случаю 100-летнего юбилея газеты «Вечерняя Москва», который будут отмечать 6 декабря 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить