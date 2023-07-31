В Петербурге отправили более 10 тысяч открыток в рамках проекта «Морская почта»

В Санкт-Петербурге жители отправили около 10 тыс. открыток в разные уголки страны благодаря проекту «Морская почта».

Акция стартовала в четверг, 27 июля, и завершилась 30 июля, в День Военно-морского флота России, сообщает «Петербургский дневник».

В этот период на Якорной площади в Кронштадте работало общественное пространство в виде парусного корабля, его посетители бесплатно отправили около 10 тыс. открыток в регионы.

«Проект даёт возможность порадовать близких настоящими, материальными, осязаемыми открытками с добрыми пожеланиями. Уверен, «Морская почта» станет доброй традицией», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что «Почта России» выпустила серию эксклюзивных почтовых конвертов по случаю 100-летнего юбилея газеты «Вечерняя Москва», который будут отмечать 6 декабря 2023 года.