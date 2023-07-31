Эпидемиолог Онищенко заявил о возможности подъёма заболеваемости COVID-19 осенью
- РИА Новости
В пресс-центре НСН Онищенко объяснил, что подъём заболевания произойдёт на фоне похолодания и уменьшения солнечной активности.
«Вакцина у нас есть, если что, будем говорить о ревакцинации… Сейчас практически во всех странах мира коронавирусная регистрация продолжает идти, но на неэпидемическом уровне, в том числе и в нашей стране», — добавил эпидемиолог.
Ранее сообщалось, что в Татарстане отменили ограничения и меры поддержки учреждений культуры, которые были введены в период коронавирусной инфекции.