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Эпидемиолог Онищенко заявил о возможности подъёма заболеваемости COVID-19 осенью

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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что, несмотря на ожидаемый подъём заболеваемости COVID-19 осенью, пандемии не будет.
Эпидемиолог Онищенко заявил о возможности подъёма заболеваемости COVID-19 осенью
  • РИА Новости

В пресс-центре НСН Онищенко объяснил, что подъём заболевания произойдёт на фоне похолодания и уменьшения солнечной активности.

«Вакцина у нас есть, если что, будем говорить о ревакцинации… Сейчас практически во всех странах мира коронавирусная регистрация продолжает идти, но на неэпидемическом уровне, в том числе и в нашей стране», — добавил эпидемиолог.

Ранее сообщалось, что в Татарстане отменили ограничения и меры поддержки учреждений культуры, которые были введены в период коронавирусной инфекции.

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