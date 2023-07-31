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Состояние девочки, которой изрубил ноги катер под Самарой, оценивается как тяжёлое

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На пляже в Малой Царевщине Самарской области катер изрубил гребным винтом ноги двенадцатилетней девочке. Сейчас ребёнок находится в реанимации больницы имени В.Д. Середавина в Самаре.
Состояние девочки, которой изрубил ноги катер под Самарой, оценивается как тяжёлое
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru

Отмечается, что девочке провели операцию на ногах, а также сделали переливание крови. 

«Состояние девочки тяжёлое. У неё большая кровопотеря. Ей перелили кровь. Сделали операцию по ушиванию рваных ран», — прокомментировали в медицинском учреждении. 

Ранее стало известно, что частный катер на пляже под Самарой изрубил ноги 12-летней девочке, в отношении водителя судна возбуждено уголовное дело.

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