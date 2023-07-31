Состояние девочки, которой изрубил ноги катер под Самарой, оценивается как тяжёлое
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что девочке провели операцию на ногах, а также сделали переливание крови.
«Состояние девочки тяжёлое. У неё большая кровопотеря. Ей перелили кровь. Сделали операцию по ушиванию рваных ран», — прокомментировали в медицинском учреждении.
Ранее стало известно, что частный катер на пляже под Самарой изрубил ноги 12-летней девочке, в отношении водителя судна возбуждено уголовное дело.