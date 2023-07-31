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Эпидемиолог Онищенко заявил, что в России разработали новую актуальную вакцину от гриппа

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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о новой актуальной вакцине от гриппа.

В пресс-центре НСН эпидемиолог рассказал, в апреле Россия получила данные об актуальных штаммах гриппа. По словам Онищенко, поменялся из них только один — H1N1.

«Мы получаем сертифицированный вакцинный штамм, затем нарабатываем промышленный банк и с него готовим и тривакцину, и тетравакцину — и взрослую, и детскую», — объяснил врач.

По его словам, новая российская вакцина начнёт поступать в регионы в середине августа.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора занимаются исследованием по изучению иммунитета у россиян к вакциноуправляемым инфекциям, вскоре они начнут изучать иммунитет к тем инфекциям, против которых нет вакцин.

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