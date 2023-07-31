Онищенко посоветовал мыть фрукты и овощи перед употреблением

Бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как стоит мыть фрукты, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, в том числе энтеровирусной инфекции.

В пресс-центре НСН врач объяснил, что энтеровирусная инфекция передаётся через немытые фрукты, грязные руки и воду.

По его словам, чтобы не заболеть, важно тщательно мыть фрукты и овощи. В Москве их можно мыть водой из-под крана. Там, где высокий уровень загрязнения воды, эксперт советует мыть продукты кипячёной или бутилированной водой.

Самая надёжная обработка — термическая, резюмировал Онищенко.

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