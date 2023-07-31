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Ортопед Малыхин заявил, что удобная обувь должна соответствовать форме стопы

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Врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин рассказал, какой должна быть удобная обувь.
Ортопед Малыхин заявил, что удобная обувь должна соответствовать форме стопы
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО ортопед рассказал, что удобная обувь должна соответствовать форме стопы. Кроме того, по его словам, не менее важно подбирать обувь по функциональному назначению и сезонности.

«Например, если бег — это беговые кроссовки. Поход в лес по пересечённой местности — это трековые ботинки с высоким берцем, чтобы они поддерживали голеностоп. И так далее», — объяснил Малыхин.

Не менее важно, по его словам, носить ортопедические стельки, подобранные врачом, тем, у кого есть плоскостопие или проблемы с голеностопом.

Ортопед объяснил, что неправильное ношение обуви приводит не только к мозолям, но и к травмам, а также хроническим болям в стопах.

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