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ОАК передала Минобороны партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31

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Авиационный завод «Сокол» Объединённой авиастроительной корпорации передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31.
ОАК передала Минобороны партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31
  • РИА Новости

«Самолёты отправлены на аэродромы постоянного базирования», — приводит сообщение компании ТАСС.

Ранее «Ростех» передал первую экспериментальную партию новых самоходных 82-миллиметровых скорострельных миномётов «Дрок» Вооружённым силам России.

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