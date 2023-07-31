ОАК передала Минобороны партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31
Авиационный завод «Сокол» Объединённой авиастроительной корпорации передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31.
- РИА Новости
«Самолёты отправлены на аэродромы постоянного базирования», — приводит сообщение компании ТАСС.
Ранее «Ростех» передал первую экспериментальную партию новых самоходных 82-миллиметровых скорострельных миномётов «Дрок» Вооружённым силам России.
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