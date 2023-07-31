Стоматолог Мелехова: налёт на языке может свидетельствовать о проблемах с ЖКТ

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова рассказала, что при наличии на языке складок и трещин необходимо следить за правильной гигиеной полости рта.

Язык, как и зубы, нужно очищать от бактериального налёта. Некачественная гигиена может привести к воспалительным процессам в складках языка в виде покраснения, зуда, жжения, сообщила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«Если в области глубоких складок на языке есть покраснение, появляется неприятный запах и виден пигментированный налёт — это может свидетельствовать, что требуется не только лечить глоссит (воспаление языка), но и другие системные заболевания», — предупредила Мелехова.

Причин образования налёта на языке может быть много: стресс, курение, ряд заболеваний пищеварительной системы (гастрит, холецистит, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки), заключила стоматолог.

Ранее врач-стоматолог общей практики Таисия Рындина перечислила самые опасные для здоровья зубов продукты и напитки.