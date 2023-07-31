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Власти Москвы сообщили, что у турсервиса Russpass появилась программа лояльности

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Пользователи туристического сервиса Russpass смогут пользоваться программой лояльности.
Власти Москвы сообщили, что у турсервиса Russpass появилась программа лояльности
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что пользователи смогут получать баллы за регистрацию аккаунта, покупку билетов, бронирование отелей и оценку мест.

Бонусы можно будет обменять на билеты на спектакли, музеи и галереи.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в ряде стран, популярных у туристов.

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