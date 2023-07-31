В Татарстане отменили введённые в период коронавируса ограничения

В Татарстане отменили ограничения и меры поддержки учреждений культуры, которые были введены в период коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте правовой информации властей региона.

Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о приостановлении действия документа «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

Уточняется, что 88 документов прекратили своё действие, включая документы «О продлении срока предоставления отдельных мер социальной поддержки», «О мерах поддержки государственных учреждений культуры Татарстана в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также другие.

Ранее Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирус.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об оптимистичном сценарии ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.