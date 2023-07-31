В Татарстане отменили введённые в период коронавируса ограничения
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правовой информации властей региона.
Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о приостановлении действия документа «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».
Уточняется, что 88 документов прекратили своё действие, включая документы «О продлении срока предоставления отдельных мер социальной поддержки», «О мерах поддержки государственных учреждений культуры Татарстана в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также другие.
Ранее Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирус.
Также глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об оптимистичном сценарии ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.