Более шести тысяч человек посетили столичный Музей Победы в День ВМФ

В День Военно-морского флота (ВМФ) 30 июля Музей Победы в Москве посетили более 6 тыс. человек.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на информационный центр Музея Победы.

30 июля в музее на Поклонной горе работала выставка радиоуправляемых моделей военных кораблей и яхт, проходили бесплатные экскурсии о роли военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны, а также состоялся концерт.

Кроме того, там можно было сыграть в морской бой, а также создать из цветной бумаги аппликацию «Морской кораблик» на детском мастер-классе.

Ранее сообщалось, что в День ВМФ России в Кронштадте открыли Музей военно-морской славы на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».