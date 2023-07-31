В Курганской области при пожаре в частном доме погиб человек
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт регионального СК России.
В ведомстве отметили, что пожар произошёл в ночь с 30 на 31 июля. В доме в ходе тушения обнаружили тело хозяина.
По факту инцидента эксперты проведут доследственную проверку. Причины возгорания пока не установлены.
Ранее сообщалось, что мужчина, его жена и их 14-летняя внучка погибли в результате пожара на веранде собственного дома в Дзержинском районе Красноярского края.