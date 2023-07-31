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В Курганской области при пожаре в частном доме погиб человек

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В селе Усть-Уйское Курганской области в результате пожара в частном доме погиб человек.
В Курганской области при пожаре в частном доме погиб человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт регионального СК России.

В ведомстве отметили, что пожар произошёл в ночь с 30 на 31 июля. В доме в ходе тушения обнаружили тело хозяина.

По факту инцидента эксперты проведут доследственную проверку. Причины возгорания пока не установлены.

Ранее сообщалось, что мужчина, его жена и их 14-летняя внучка погибли в результате пожара на веранде собственного дома в Дзержинском районе Красноярского края.

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