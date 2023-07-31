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Нутрициолог Виноградова предупредила о рисках употребления энергетических батончиков для здоровья

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Нутрициолог Кристина Виноградова предупредила, что энергетические батончики, как правило, содержат много сахара и углеводов и не являются продуктом здорового питания.
Нутрициолог Виноградова предупредила о рисках употребления энергетических батончиков для здоровья
  • Gettyimages.ru

Большинство энергетических батончиков имеют в составе вредные ингредиенты — ароматизаторы, регуляторы кислотности, эмульгаторы, а также сахар, замаскированный под глюкозный сироп, фруктозу или подсластитель, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

В протеиновых батончиках могут содержаться дешёвые белки: молочный и сывороточный протеин, который также обладает высоким инсулиновым индексом и может привести к инсулинорезистентности, отметила Виноградова.

«Ещё одна проблема в том, что очень сложно понять, какого качества продукты намешаны в таких батончиках. Поэтому если уж и брать, то варианты с минимальным количеством ингредиентов», — посоветовала нутрициолог.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать указывать «честные цены» на продукты.

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