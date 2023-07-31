Студентка из Оренбурга Ермизина получила грант на форуме «iВолга»

Победительницей форума Приволжского федерального округа «iВолга» в Самарской области стала студентка юридического факультета Оренбургского государственного университета (ОГУ) Анна Ермизина. Свой грант она отправит на благотворительность.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Дениса Паслера.

Средства победительница направит на счёт школы-интерната №3, где специалисты работают с детьми с тяжёлыми нарушениями речи.

«Главный итог «iВолги» — это уверенность нашей молодёжи в личном успехе, больших возможностях, которые есть у каждого», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что Татарстан получил три гранта на форуме «iВолга» на общую сумму почти 1,7 млн рублей.