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В Союзе отельеров посоветовали бронировать номер день в день в целях экономии

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Председатель правления межрегионального общественного объединения «Союз отельеров» Роман Сабиржанов посоветовал путешественникам бронировать номера в отелях в день заезда, чтобы получить скидку.
В Союзе отельеров посоветовали бронировать номер день в день в целях экономии
  • Gettyimages.ru

«Многие отели в день заезда снижают цены, потому что вчерашнюю ночь невозможно продать. И если у отеля остаются номера, то они стараются их распродать», — сообщил эксперт в беседе с URA.RU.

По его словам, многие туристы отменяют бронь, поэтому у отелей, как правило, есть свободные номера.

Вместе с тем Сабиржанов посоветовал путешественникам приобретать горящие туры, что также значительно удешевляет отдых.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в отрасли.

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