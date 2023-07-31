В Союзе отельеров посоветовали бронировать номер день в день в целях экономии
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«Многие отели в день заезда снижают цены, потому что вчерашнюю ночь невозможно продать. И если у отеля остаются номера, то они стараются их распродать», — сообщил эксперт в беседе с URA.RU.
По его словам, многие туристы отменяют бронь, поэтому у отелей, как правило, есть свободные номера.
Вместе с тем Сабиржанов посоветовал путешественникам приобретать горящие туры, что также значительно удешевляет отдых.
Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в отрасли.