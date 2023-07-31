«Алмаз-Антей» в этом году поставит оборудование для добычи газа на шельфе России

«Алмаз-Антей» уже в этом году начнёт испытания и поставку первого импортозамещённого оборудования для добычи газа на континентальном шельфе России.

Об этом РИА Новости рассказал директор департамента развития гражданской продукции концерна Артём Шатраков.

По его словам, то оборудование, которое сегодня разрабатывается и производится для ПАО «Газпром», ни в России, ни в Советском Союзе никогда не производилось.

«Учитывая, что это оборудование никогда в России не производилось, это достаточно мощный технологический прорыв», — сказал директор департамента.

Ранее сообщалось, что «Алмаз-Антей» ведёт переговоры с рядом стран Африки о поставках оборудования.

Также сообщалось, что Минпромторг разработал проект по передаче «Алмаз-Антею» бывшего завода Toyota.