Замглавы Минобороны Панков открыл в Санкт-Петербурге барельеф в День ВМФ России

Статс-секретарь — замглавы Министерства обороны Николай Панков открыл в День ВМФ России в Адмиралтействе (Санкт-Петербург) барельеф, посвящённый штурму французской крепости на острове Корфу моряками Средиземноморской эскадры вице-адмирала Фёдора Ушакова в 1799 году.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

По его словам, барельеф станет не только украшением здания главного Адмиралтейства, но и будет служить напоминанием о «легендарной странице» истории российского флота и о доблестных героях-моряках, которые самоотверженно отстаивали «статус России как великой морской державы».

Ранее сообщалось, что в сирийском Тартусе прошёл парад средиземноморской группировки ВМФ в честь Дня Военно-морского флота России.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в День ВМФ России во Владимирском соборе города был проведён благодарственный молебен во славу Черноморского флота.