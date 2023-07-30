Замглавы Минобороны Панков открыл в Санкт-Петербурге барельеф в День ВМФ России
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
По его словам, барельеф станет не только украшением здания главного Адмиралтейства, но и будет служить напоминанием о «легендарной странице» истории российского флота и о доблестных героях-моряках, которые самоотверженно отстаивали «статус России как великой морской державы».
Ранее сообщалось, что в сирийском Тартусе прошёл парад средиземноморской группировки ВМФ в честь Дня Военно-морского флота России.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в День ВМФ России во Владимирском соборе города был проведён благодарственный молебен во славу Черноморского флота.