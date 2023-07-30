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Замглавы Минобороны Панков открыл в Санкт-Петербурге барельеф в День ВМФ России

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Статс-секретарь — замглавы Министерства обороны Николай Панков открыл в День ВМФ России в Адмиралтействе (Санкт-Петербург) барельеф, посвящённый штурму французской крепости на острове Корфу моряками Средиземноморской эскадры вице-адмирала Фёдора Ушакова в 1799 году.
Замглавы Минобороны Панков открыл в Санкт-Петербурге барельеф в День ВМФ России
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

По его словам, барельеф станет не только украшением здания главного Адмиралтейства, но и будет служить напоминанием о «легендарной странице» истории российского флота и о доблестных героях-моряках, которые самоотверженно отстаивали «статус России как великой морской державы».

Ранее сообщалось, что в сирийском Тартусе прошёл парад средиземноморской группировки ВМФ в честь Дня Военно-морского флота России.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в День ВМФ России во Владимирском соборе города был проведён благодарственный молебен во славу Черноморского флота.

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