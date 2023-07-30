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Порядка 70 населённых пунктов остаются без электричества из-за урагана в Чувашии

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Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в регионе порядка 70 населённых пунктов остаются без электричества из-за урагана.
Порядка 70 населённых пунктов остаются без электричества из-за урагана в Чувашии
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Без света частично остались 89 населённых пунктов, в семи муниципальных образованиях частично остаются без электроэнергии. На утро не восстановлено электроснабжение в 67 населённых пунктах в восьми муниципальных образованиях», — указал глава региона.

Он также уточнил, что без света остаются 69 социально значимых объектов, 7373 жилых дома с населением 17 736 человек.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл из-за урагана 36 тыс. потребителей остались без электричества.

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