Количество пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге возросло до 22

Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой, которое произошло в Таганроге, увеличилось до 22.

Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

«22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребёнок, который обратился на следующий день», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в больнице остаются девять человек с травмами.

28 июля в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН после устроенного Украиной взрыва в Таганроге.