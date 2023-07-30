Количество пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге возросло до 22
- РИА Новости
Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребёнок, который обратился на следующий день», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что в больнице остаются девять человек с травмами.
28 июля в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН после устроенного Украиной взрыва в Таганроге.