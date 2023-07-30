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Путин: главное предназначение русского флота — в защите Отечества

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Главное предназначение русского флота заключается в защите Отечества, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин: главное предназначение русского флота — в защите Отечества
  • РИА Новости

«Русский флот не раз непреступной крепостью вставал на пути врага, его главное предназначение — в защите Отечества», — сказал глава государства.

Путин также заявил, что флот России был и остаётся нерушимым стражем рубежей Отечества.

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