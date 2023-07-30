Путин: главное предназначение русского флота — в защите Отечества
Главное предназначение русского флота заключается в защите Отечества, заявил российский лидер Владимир Путин.
- РИА Новости
«Русский флот не раз непреступной крепостью вставал на пути врага, его главное предназначение — в защите Отечества», — сказал глава государства.
Путин также заявил, что флот России был и остаётся нерушимым стражем рубежей Отечества.
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