Путин: главное предназначение русского флота — в защите Отечества

Главное предназначение русского флота заключается в защите Отечества, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Русский флот не раз непреступной крепостью вставал на пути врага, его главное предназначение — в защите Отечества», — сказал глава государства.

Путин также заявил, что флот России был и остаётся нерушимым стражем рубежей Отечества.