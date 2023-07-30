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Самый большой парусник в мире примет участие в праздновании Дня ВМФ в Кронштадте

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Самый большой парусник в мире — «Седов» — примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Кронштадте.
Самый большой парусник в мире примет участие в праздновании Дня ВМФ в Кронштадте
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«В статическом показе участвуют подводная лодка «Дмитров», малый ракетный корабль «Мытищи», корвет «Бойкий», самый большой парусник в мире «Седов», а также самый быстроходный парусник «Мир», — говорится в материале.

Уточняется, что основными участниками парада станут 11 боевых кораблей военно-морского флота и одна подводная лодка.

Ранее в Хабаровске состоялся парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота России.

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