Самый большой парусник в мире примет участие в праздновании Дня ВМФ в Кронштадте
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«В статическом показе участвуют подводная лодка «Дмитров», малый ракетный корабль «Мытищи», корвет «Бойкий», самый большой парусник в мире «Седов», а также самый быстроходный парусник «Мир», — говорится в материале.
Уточняется, что основными участниками парада станут 11 боевых кораблей военно-морского флота и одна подводная лодка.
Ранее в Хабаровске состоялся парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота России.