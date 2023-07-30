На Алтае проведут проверку детских лагерей после отравления в «Горном Орлёнке»

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что проверку детских лагерей проведут в регионе после массового отравления в «Горном Орлёнке».

Об этом пишет ТАСС.

Хорохордин поручил региональным Минобрнауки и Минтруда запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности.

Всем заболевшим оказали медпомощь, добавил он.

Ранее в региональном Минздраве сообщали, что в детском лагере «Горный Орлёнок» в Республике Алтай отравились 67 детей и двое взрослых.

Уточняется, что в лагере находились более 350 детей.