На Алтае проведут проверку детских лагерей после отравления в «Горном Орлёнке»
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Хорохордин поручил региональным Минобрнауки и Минтруда запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности.
Всем заболевшим оказали медпомощь, добавил он.
Ранее в региональном Минздраве сообщали, что в детском лагере «Горный Орлёнок» в Республике Алтай отравились 67 детей и двое взрослых.
Уточняется, что в лагере находились более 350 детей.