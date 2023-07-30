Матвиенко: ВМФ принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности России

ВМФ России в условиях новых угроз принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности государства.

Об этом сказано в поздравительной телеграмме спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на имя главы Минобороны России Сергея Шойгу в День ВМФ.

«В условиях новых вызовов и угроз Военно-морскому флоту принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны, её национальных интересов», — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, мужеством нескольких поколений военных моряков и легендарными победами знаменитых флотоводцев завоёвана слава России как великой морской державы.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении с Днём ВМФ отметил, что Военно-морской флот России играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы страны.

Он отметил, что личный состав ВМФ успешно выполняет стоящие перед ним задачи.