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Путин заявил, что выносливость досталась ему от предков

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Президент России Владимир Путин заявил, что выносливость досталась ему от предков.

«Это биология. От предков всё достаётся. Нормально всё получается, слава богу, пока», — приводит РИА Новости его слова.

Путин подчеркнул, что не знает, удастся ли ему отдохнуть в ближайшее время.

«Но, конечно, такой интенсивности, надеюсь, в ближайшее время не будет», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования ситуации на Украине до двух часов ночи.

Российский лидер сообщил, что на саммите в Петербурге в пятницу, 28 июля, состоялась откровенная и полезная дискуссия по Украине со странами Африки.

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