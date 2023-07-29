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Татарстан получил три гранта на молодёжном форуме «iВолга»

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Татарстан победил в двух грантовых конкурсах на молодёжном форуме «iВолга». Республика завоевала три гранта на общую сумму почти 1,7 млн рублей.
Татарстан получил три гранта на молодёжном форуме «iВолга»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Среди выигравших проектов — «Окружной фестиваль популяризации науки «Наука молодых». Ещё один проект направлен на развитие поэтического искусства среди молодёжи.

Также грант получит проект по реализации молодёжного классного часа об использовании цифровых технологий.

Ранее сообщалось, что участников молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в Самарской области учат делать сухой душ для бойцов в зоне СВО.

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