В Новосибирске проверяют сообщения об избиении воспитанников детсада
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Об этом информирует Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Председатель СК России затребовал доклад по сообщению о применении насилия в отношении воспитанников образовательного учреждения Новосибирской области», — говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как воспитатель бьёт детей.
Также сообщалось, что в Челябинске заведующую детсадом оштрафовали после инцидента с побегом ребёнка.