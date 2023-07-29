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В Новосибирске проверяют сообщения об избиении воспитанников детсада

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки сообщений об избиении воспитанников в одном из детских садов Новосибирска.
В Новосибирске проверяют сообщения об избиении воспитанников детсада
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель СК России затребовал доклад по сообщению о применении насилия в отношении воспитанников образовательного учреждения Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как воспитатель бьёт детей.

Также сообщалось, что в Челябинске заведующую детсадом оштрафовали после инцидента с побегом ребёнка.

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