В Новосибирске проверяют сообщения об избиении воспитанников детсада

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки сообщений об избиении воспитанников в одном из детских садов Новосибирска.

Об этом информирует Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель СК России затребовал доклад по сообщению о применении насилия в отношении воспитанников образовательного учреждения Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как воспитатель бьёт детей.

Также сообщалось, что в Челябинске заведующую детсадом оштрафовали после инцидента с побегом ребёнка.