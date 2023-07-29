В Москве появилось пять новых постоянных выделенных полос для городского транспорта

В Москве стали доступны пять новых постоянных выделенных полос для городского транспорта.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

Как заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, общая протяжённость выделенных полос — 4,96 км.

Новые участки появились на проспекте Андропова, улице Капотня, Хорошёвском мосту, улице Свободы и Ярцевской улице.

«Мы продолжим развивать инфраструктуру, чтобы обеспечить комфорт и безопасность наших пассажиров в соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что карту «Тройка» начали принимать на железнодорожных станциях Ленинская и Домодедово.