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В Москве появилось пять новых постоянных выделенных полос для городского транспорта

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В Москве стали доступны пять новых постоянных выделенных полос для городского транспорта.
В Москве появилось пять новых постоянных выделенных полос для городского транспорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

Как заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, общая протяжённость выделенных полос — 4,96 км.

Новые участки появились на проспекте Андропова, улице Капотня, Хорошёвском мосту, улице Свободы и Ярцевской улице.

«Мы продолжим развивать инфраструктуру, чтобы обеспечить комфорт и безопасность наших пассажиров в соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что карту «Тройка» начали принимать на железнодорожных станциях Ленинская и Домодедово.

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