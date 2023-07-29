В Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в организации азартных игр

В Татарстане перед судом предстанут двое жителей Набережных Челнов, обвиняемые в организации и проведении азартных игр.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По версии следователей, в мае 2023 года один из фигурантов арендовал помещение, не сказав арендодателям о своих намерениях. Второй фигурант был администратором незаконного заведения.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что Центральный суд города Симферополя вынес приговор по уголовному делу, связанному с организацией незаконных азартных игр. Виновные получили условные сроки лишения свободы, также им назначили штрафы на общую сумму 1 млн рублей.