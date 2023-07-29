Собянин рассказал о развитии районов Марфино и Марьина Роща

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща. По его словам, они стали территорией, на которой активно развивается рельсовый электротранспорт.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на блог Собянина.

«На этой неделе вместе с ОАО «Российские железные дороги» открыли новый городской вокзал «Тимирязевская» МЦД-1, построенный по стандартам московского транспорта. Для десятков тысяч пассажиров, проживающих в Бутырском и Тимирязевском районах, поездки по МЦД-1 станут удобнее, а пересадка на одноимённую станцию метро — короче и быстрее», — заявил мэр.

По его словам, на новом вокзале есть подземный пассажирский вестибюль, удобные эскалаторы и лифты.

Ранее сообщалось, что Центральный парк культуры и отдыха в подмосковных Мытищах будет открыт в августе после благоустройства.