Собянин рассказал о развитии районов Марфино и Марьина Роща
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на блог Собянина.
«На этой неделе вместе с ОАО «Российские железные дороги» открыли новый городской вокзал «Тимирязевская» МЦД-1, построенный по стандартам московского транспорта. Для десятков тысяч пассажиров, проживающих в Бутырском и Тимирязевском районах, поездки по МЦД-1 станут удобнее, а пересадка на одноимённую станцию метро — короче и быстрее», — заявил мэр.
По его словам, на новом вокзале есть подземный пассажирский вестибюль, удобные эскалаторы и лифты.
Ранее сообщалось, что Центральный парк культуры и отдыха в подмосковных Мытищах будет открыт в августе после благоустройства.