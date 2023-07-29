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Помощник Кадырова Дудаев провёл разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона

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Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что провёл беседу с авторами фейка о гибели батальона в зоне специальной военной операции.
Помощник Кадырова Дудаев провёл разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Встретился с распространителями фейка о гибели чеченского батальона на территории Украины в ходе проводимой спецооперации», — сообщил Дудаев.

Он отметил, что провёл с ними разъяснительную беседу.

Фейковую информацию подхватили провокаторы и недруги Чечни, подчеркнул министр.

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыск в московской квартире украинской журналистки Янины Соколовской, против которой возбуждено уголовное дело за распространение фейков о ВС России.

19 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фейки о якобы переговорах Москвы и Вашингтона по Украине распространяют, чтобы раскачать Россию изнутри.

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