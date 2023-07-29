Помощник Кадырова Дудаев провёл разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Встретился с распространителями фейка о гибели чеченского батальона на территории Украины в ходе проводимой спецооперации», — сообщил Дудаев.
Он отметил, что провёл с ними разъяснительную беседу.
Фейковую информацию подхватили провокаторы и недруги Чечни, подчеркнул министр.
Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыск в московской квартире украинской журналистки Янины Соколовской, против которой возбуждено уголовное дело за распространение фейков о ВС России.
19 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фейки о якобы переговорах Москвы и Вашингтона по Украине распространяют, чтобы раскачать Россию изнутри.