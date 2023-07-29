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Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ планировал взорвать три устройства

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Подозреваемый в совершении диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре изначально планировал взорвать три устройства.
Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ планировал взорвать три устройства
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление в ходе заседания в Самарском районном суде.

«Да, заложил три устройства, после этого (взрыва первого. — RT) отключил остальные», — сказал он.

Своё решение отключить другие взрывные устройства мужчина мотивировал желанием избежать большего числа жертв.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре полностью признал вину.

28 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о возбуждении уголовного дела о диверсии из-за взрыва на Куйбышевском НПЗ.

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