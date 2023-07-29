Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ планировал взорвать три устройства

Подозреваемый в совершении диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре изначально планировал взорвать три устройства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление в ходе заседания в Самарском районном суде.

«Да, заложил три устройства, после этого (взрыва первого. — RT) отключил остальные», — сказал он.

Своё решение отключить другие взрывные устройства мужчина мотивировал желанием избежать большего числа жертв.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре полностью признал вину.

28 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о возбуждении уголовного дела о диверсии из-за взрыва на Куйбышевском НПЗ.