Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ планировал взорвать три устройства
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление в ходе заседания в Самарском районном суде.
«Да, заложил три устройства, после этого (взрыва первого. — RT) отключил остальные», — сказал он.
Своё решение отключить другие взрывные устройства мужчина мотивировал желанием избежать большего числа жертв.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре полностью признал вину.
28 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о возбуждении уголовного дела о диверсии из-за взрыва на Куйбышевском НПЗ.