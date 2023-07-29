Власти Таганрога отменили массовые мероприятия в городе

Администрация Таганрога приняла решение отменить все массовые мероприятия в городе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэрии в Telegram.

«Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены», — говорится в заявлении.

Вместе с этим агентство уточняется, что в пресс-службе администрации сказали, что речь идёт о мероприятиях в субботу и воскресенье.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после взрыва в Таганроге в медицинские учреждения обратились 16 человек.

28 июля в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.