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Сальдо: после откачки воды из-за ЧП на Каховской ГЭС будут восстанавливать инфраструктуру

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах по восстановлению инфраструктуры по завершении работы по откачке воды и расчистке территории после ЧП на Каховской ГЭС.
Сальдо: после откачки воды из-за ЧП на Каховской ГЭС будут восстанавливать инфраструктуру
  • РИА Новости

Как пояснил Сальдо в беседе с ТАСС, после откачки воды и расчистки территории останутся здания, сооружения и инфраструктура, полностью испорченные водой.

«Также останется разрушенная плотина. Вот лишь когда всё это будет заново отстроено — тогда можно будет считать, что последствия теракта Киева ликвидированы», — отметил он.

Ранее Сальдо заявил, что откачка воды и расчистка территорий после разрушения Каховской ГЭС займёт ещё несколько недель.

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