Сальдо: после откачки воды из-за ЧП на Каховской ГЭС будут восстанавливать инфраструктуру
- РИА Новости
Как пояснил Сальдо в беседе с ТАСС, после откачки воды и расчистки территории останутся здания, сооружения и инфраструктура, полностью испорченные водой.
«Также останется разрушенная плотина. Вот лишь когда всё это будет заново отстроено — тогда можно будет считать, что последствия теракта Киева ликвидированы», — отметил он.
Ранее Сальдо заявил, что откачка воды и расчистка территорий после разрушения Каховской ГЭС займёт ещё несколько недель.