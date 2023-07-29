Сальдо: после откачки воды из-за ЧП на Каховской ГЭС будут восстанавливать инфраструктуру

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах по восстановлению инфраструктуры по завершении работы по откачке воды и расчистке территории после ЧП на Каховской ГЭС.

Как пояснил Сальдо в беседе с ТАСС, после откачки воды и расчистки территории останутся здания, сооружения и инфраструктура, полностью испорченные водой.

«Также останется разрушенная плотина. Вот лишь когда всё это будет заново отстроено — тогда можно будет считать, что последствия теракта Киева ликвидированы», — отметил он.

Ранее Сальдо заявил, что откачка воды и расчистка территорий после разрушения Каховской ГЭС займёт ещё несколько недель.