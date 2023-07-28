В Ставропольском крае рассказали о мероприятиях в честь 220-летия Кавказских Минеральных Вод

В городах-курортах Ставропольского края отметят 220-летие Кавказских Минеральных Вод. Программу на август готовит региональное Минтуризма.

Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятия будут объединены под названием «КМВ — заряд на 220!».

В частности, в Кисловодске состоится шоу с элементами 3D-mapping, в Ессентуках — эногастрономический фестиваль, концерт и шоу воздушных аэростатов.

«В Железноводске пройдёт исторический фестиваль — реконструкция высокого курортного сезона XIX века «История курортного романа», — рассказали в пресс-службе.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в отрасли.