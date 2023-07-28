В Ставропольском крае рассказали о мероприятиях в честь 220-летия Кавказских Минеральных Вод
- РИА Новости
Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Мероприятия будут объединены под названием «КМВ — заряд на 220!».
В частности, в Кисловодске состоится шоу с элементами 3D-mapping, в Ессентуках — эногастрономический фестиваль, концерт и шоу воздушных аэростатов.
«В Железноводске пройдёт исторический фестиваль — реконструкция высокого курортного сезона XIX века «История курортного романа», — рассказали в пресс-службе.
Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в отрасли.