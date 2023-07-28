Россия и страны Африки договорились о поддержке детей и женщин, пострадавших от терроризма
- РИА Новости
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Документ опубликован на сайте Кремля.
«Мы отмечаем важность укрепления поддержки детей, молодёжи и женщин, столкнувшихся с терроризмом», — отмечается в документе.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о стремлении России выстроить стратегическое партнёрство со странами Африки.
28 июля Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.