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Россия и страны Африки договорились о поддержке детей и женщин, пострадавших от терроризма

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Россия и страны Африки договорились о поддержке детей, молодёжи и женщин, пострадавших от терроризма, говорится в декларации по итогам саммита Россия — Африка.
Россия и страны Африки договорились о поддержке детей и женщин, пострадавших от терроризма
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Документ опубликован на сайте Кремля.

«Мы отмечаем важность укрепления поддержки детей, молодёжи и женщин, столкнувшихся с терроризмом», — отмечается в документе.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о стремлении России выстроить стратегическое партнёрство со странами Африки.

28 июля Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.

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