Россия и страны Африки договорились о поддержке детей и женщин, пострадавших от терроризма

Россия и страны Африки договорились о поддержке детей, молодёжи и женщин, пострадавших от терроризма, говорится в декларации по итогам саммита Россия — Африка.

РИА Новости

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Документ опубликован на сайте Кремля. «Мы отмечаем важность укрепления поддержки детей, молодёжи и женщин, столкнувшихся с терроризмом», — отмечается в документе. Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о стремлении России выстроить стратегическое партнёрство со странами Африки. 28 июля Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.