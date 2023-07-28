Автоэксперт Егоров заявил об отсутствии серьёзного интереса угонщиков к китайским машинам

Автоэксперт Максим Егоров заявил, что китайские машины пока не попадают в статистику по угонам.

«Угонщиков интересуют дорогие машины, которые уходят в абсолютно криминальный мир, под перебивку номеров и новые документы. А автомобили масс-сегмента, а это и есть преимущественно китайские автомобили, чёрному рынку неинтересны. Угонять их под запчасти смысла особого тоже нет», — цитирует Егорова сайт «Аргументы и Факты».

Эксперт посоветовал автовладельцам оформлять полис страхования и спокойно ездить на машине любой марки и страны-производителя.

Ранее сообщалось, что специалисты платформы «СберАвто» провели исследование и пришли к выводу, что объявления о продаже автомобилей неординарных цветов не превышают 8% от общего объёма на платформе.