В районе происшествия в Таганроге перекрыли движение транспорта

В ГИБДД Ростовской области сообщили о перекрытии движения транспорта в районе происшествия в Таганроге.

«В городе Таганроге перекрыто движение по ул. Александровской, пер. Лермонтовскому, ул. Антона Глушко. Госавтоинспекция просит водителей двигаться по ул. Фрунзе и ул. Чехова», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области.

Повторная попытка террористической атаки была совершена киевским режимом около 17:15.

Обломки первой ракеты упали в центре Таганрога. По последней информации, в результате взрыва пострадали 15 человек.

Эпицентр взрыва пришёлся на территорию художественного музея.