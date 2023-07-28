В Совфеде усомнились в том, что Запад отреагирует на теракт ВСУ в Таганроге

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление Минобороны России о том, что около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

«Мы знаем о том, что киевским режим была совершена повторная попытка... Только благодаря нашим военным была перехвачена эта ракета в районе города Азов Ростовской области. Мы понимаем, какой огромный вред мирной инфраструктуре и просто мирным гражданам могла причинить эта ракета. Сегодня так или иначе оценка террористической деятельности, которая осуществляется Украиной, должна быть дана. Мы понимаем, что Украина — это государство-террорист, а с террористами нам договариваться не о чем», — подчеркнула собеседница RT.

По её словам, реакция со стороны Запада вряд ли будет.

«США, которые фактически являются организатором боевых действий на Украине, так или иначе привлекают к этому своих политических вассалов — это именно то международное сообщество, на которое сегодня уповать Россия не может. У нас только два наших союзника: это наша армия и флот. И, естественно, только народ России может давать этому должную оценку. Рассчитывать, что кто-то сегодня выступит с акциями протеста или это будет предметом рассмотрения в ОБСЕ — мы сегодня не можем. Всё это повышает актуальность проведения СВО и расширяет её горизонты», — заключила сенатор.

Ранее в Минобороны заявили, что Киев повторно пытался атаковать территорию России.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что средства ПВО сбили вторую ракету в Азовском районе Ростовской области.

Обломки первой ракеты упали в центре Таганрога. По последней информации, в результате взрыва пострадали 15 человек.