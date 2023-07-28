Приехавшая в Таганрог жительница Москвы показала кадры с места взрыва
- РИА Новости
- © Пресс-служба губернатора Ростовской области
Девушка рассказала RT, что шла по городу к музею, когда произошёл сильный взрыв.
По её словам, она очень испугалась.
При этом рядом с ней оказалась пара из Донецка — они признались москвичке, что привыкли к подобным происшествиям.
Как рассказала RT сотрудница местного рекламного агентства, в девятиэтажке рядом с местом ЧП выбило все окна.
«Напротив везде, в девятиэтажке рядом всё рассыпалось, всё в стёклах», — сообщила она.
28 июля обломки украинской ракеты упали в центре Таганрога. По последней информации, в результате взрыва пострадали более десяти человек.
Эпицентр взрыва пришёлся на территорию художественного музея.