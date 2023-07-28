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Приехавшая в Таганрог жительница Москвы показала кадры с места взрыва

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Приехавшая в Таганрог жительница Москвы Карина показала кадры с места взрыва.
Приехавшая в Таганрог жительница Москвы показала кадры с места взрыва
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба губернатора Ростовской области

Девушка рассказала RT, что шла по городу к музею, когда произошёл сильный взрыв.

По её словам, она очень испугалась.

При этом рядом с ней оказалась пара из Донецка — они признались москвичке, что привыкли к подобным происшествиям.

Как рассказала RT сотрудница местного рекламного агентства, в девятиэтажке рядом с местом ЧП выбило все окна.

«Напротив везде, в девятиэтажке рядом всё рассыпалось, всё в стёклах», — сообщила она.

28 июля обломки украинской ракеты упали в центре Таганрога. По последней информации, в результате взрыва пострадали более десяти человек.

Эпицентр взрыва пришёлся на территорию художественного музея.

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