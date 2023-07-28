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Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ пройдут в Новосибирске

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Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ пройдут на Михайловской набережной в Новосибирске 30 июля.
Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ пройдут в Новосибирске
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на мэрию.

В частности, в 10:00 у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» поднимут флаг Военно-морского флота. Представители властей, ветераны и действующие военнослужащие выступят с поздравлениями.

После возложения цветов состоится минута молчания.

С 11:00 до 12:00 будет проходить концерт.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге шоу «Поющие мосты» посвятят Дню ВМФ.

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