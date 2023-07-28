В Таганроге введут режим ЧС после взрывов

Глава Таганрога Андрей Фатеев анонсировал введение в городе режима ЧС после взрывов.

«Уважаемые таганрожцы, понимаю вашу тревогу и волнение из-за сегодняшнего происшествия в центре города... В районе происшествия будет введён режим чрезвычайной ситуации», — сообщил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области.

Повторная попытка террористической атаки была совершена киевским режимом около 17:15.

До этого Голубев сообщил, что средства ПВО сбили вторую ракету в Азовском районе Ростовской области.

Обломки первой ракеты упали в центре Таганрога. По последней информации, в результате взрыва пострадали 15 человек.