Металлический предмет пробил крышу дома в Неклиновском районе под Ростовом

Крышу жилого дома под Ростовом пробило металлическим предметом, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В Неклиновском районе в селе Самбек в доме... в 17:28 металлическим предметом пробило крышу. Пострадавших нет», — сообщил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области.

Повторная попытка террористической атаки была совершена киевским режимом около 17:15.

До этого Голубев сообщил, что средства ПВО сбили вторую ракету в Азовском районе Ростовской области.

Обломки первой ракеты упали в центре Таганрога. По последней информации, в результате взрыва пострадали 15 человек.