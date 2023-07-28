В полиции Екатеринбурга рассказали о причинах ухода детей из дома
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Уходы несовершеннолетних связаны с условиями воспитания, взаимоотношениями в семье. Зачастую причиной ухода ребёнка из дома является гиперопека со стороны родителей. Такая модель воспитания лишает его личного пространства, пробуждает желание нарушить установленные правила и запреты», — сказали в ведомстве.
Если ребёнок пропал, то его законным представителям рекомендуется сначала установить возможное время ухода и причину, осмотреть квартиру на наличие записок. Родителям важно знать круг общения своих детей, а также о местах их возможного пребывания.
Чем быстрее полиция начнёт организованные поиски, тем больше шансов быстрее найти ребёнка. Родителям не стоит скрывать информацию, в том числе о предшествовавших уходу конфликтах.
Ранее сообщалось, что пропавший четырёхлетний мальчик из Дзун-Хемчикского района Республики Тыва найден живым. Ребёнок потерялся в среду, 26 июля.