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В полиции Екатеринбурга рассказали о причинах ухода детей из дома

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В управлении МВД России по Екатеринбургу заявили, что чаще всего из дома уходят дети 15—16 лет. Среди основных причин — конфликты с родителями и желание бесконтрольно проводить время.
В полиции Екатеринбурга рассказали о причинах ухода детей из дома
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Уходы несовершеннолетних связаны с условиями воспитания, взаимоотношениями в семье. Зачастую причиной ухода ребёнка из дома является гиперопека со стороны родителей. Такая модель воспитания лишает его личного пространства, пробуждает желание нарушить установленные правила и запреты», — сказали в ведомстве.

Если ребёнок пропал, то его законным представителям рекомендуется сначала установить возможное время ухода и причину, осмотреть квартиру на наличие записок. Родителям важно знать круг общения своих детей, а также о местах их возможного пребывания.

Чем быстрее полиция начнёт организованные поиски, тем больше шансов быстрее найти ребёнка. Родителям не стоит скрывать информацию, в том числе о предшествовавших уходу конфликтах.

Ранее сообщалось, что пропавший четырёхлетний мальчик из Дзун-Хемчикского района Республики Тыва найден живым. Ребёнок потерялся в среду, 26 июля.

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