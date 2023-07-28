Суд арестовал подростка, планировавшего теракт на газопроводе в столичном регионе

Хорошевский суд Москвы арестовал подростка за планирование теракта на газопроводной сети в столичном регионе.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал несовершеннолетнему, обвиняемому по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России... меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и один день», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По данным следствия, подросток приобрёл компоненты для изготовления взрывчатки и планировал не позднее 29 января подорвать объект газопроводной сети. Сотрудники российских спецслужб пресекли противоправную деятельность фигуранта дела.

Ранее были проведены обыски по месту жительства несовершеннолетнего.

В июне в Армавире был задержан 15-летний подросток, его обвиняют в подготовке теракта.

По данным СУ СК России по Краснодарскому краю, юноша решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города.