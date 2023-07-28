Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса памятника героям войны в Текстильщиках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса памятника героям Великой Отечественной войны в Москве.

Об этом говорится в публикации Агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В СМИ сообщается, что в Москве, в районе Текстильщики, застройщиком на территории, где планируется строительство жилого комплекса, демонтирован памятник героям Великой Отечественной войны. По словам застройщика, монумент обещают перенести в другое место», — пишет агентство.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после жалоб жителей Новосибирской области на строительство перерабатывающего завода и свалки.