На Ямале нашли тело пропавшего год назад парапланериста

На слиянии рек Седэ-Яхи и Ево-Яхи в Новом Уренгое спасатели достали из воды тело, на котором найдены элементы параплана. По предварительным данным, это останки парапланериста, пропавшего в 2022 году.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Проводится доследственная проверка по обнаружению тела с металлоконструкцией от летательного аппарата. После завершения проверки и судебно-криминалистической экспертизы станет ясно, тот ли это парапланерист, что пропал год назад», — приводит сообщение ведомства URA.RU.

В мае сообщалось, что в Татарстане упал параплан, пилот погиб.