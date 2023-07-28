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На Ямале нашли тело пропавшего год назад парапланериста

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На слиянии рек Седэ-Яхи и Ево-Яхи в Новом Уренгое спасатели достали из воды тело, на котором найдены элементы параплана. По предварительным данным, это останки парапланериста, пропавшего в 2022 году.
На Ямале нашли тело пропавшего год назад парапланериста
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Проводится доследственная проверка по обнаружению тела с металлоконструкцией от летательного аппарата. После завершения проверки и судебно-криминалистической экспертизы станет ясно, тот ли это парапланерист, что пропал год назад», — приводит сообщение ведомства URA.RU.

В мае сообщалось, что в Татарстане упал параплан, пилот погиб.

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