Врач Созыкин порекомендовал после прогулки под дождём принять горячий душ

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал, как не заболеть после прогулки под дождём.

В беседе с Life.ru врач посоветовал после прогулки под дождём переодеться в тёплую сухую одежду.

Не менее важно высушить волосы, насухо вытереть ноги и тело.

Чтобы согреться, можно принять горячий душ или ванну или выпить чай с лимоном и мёдом.

Ранее нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт Анна Ивашкевич напомнила, что мороженое является высококалорийным продуктом, употребление которого может привести к лишнему весу.