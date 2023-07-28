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Врач Созыкин порекомендовал после прогулки под дождём принять горячий душ

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Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал, как не заболеть после прогулки под дождём.
Врач Созыкин порекомендовал после прогулки под дождём принять горячий душ
  • Gettyimages.ru
  • © MarioGuti

В беседе с Life.ru врач посоветовал после прогулки под дождём переодеться в тёплую сухую одежду.

Не менее важно высушить волосы, насухо вытереть ноги и тело.

Чтобы согреться, можно принять горячий душ или ванну или выпить чай с лимоном и мёдом.

Ранее нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт Анна Ивашкевич напомнила, что мороженое является высококалорийным продуктом, употребление которого может привести к лишнему весу.

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