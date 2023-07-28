Врач Созыкин порекомендовал после прогулки под дождём принять горячий душ
- Gettyimages.ru
- © MarioGuti
В беседе с Life.ru врач посоветовал после прогулки под дождём переодеться в тёплую сухую одежду.
Не менее важно высушить волосы, насухо вытереть ноги и тело.
Чтобы согреться, можно принять горячий душ или ванну или выпить чай с лимоном и мёдом.
Ранее нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт Анна Ивашкевич напомнила, что мороженое является высококалорийным продуктом, употребление которого может привести к лишнему весу.